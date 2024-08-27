旅客行李箱藏4.8公斤魚翅　經深圳灣赴內地遭查獲

廣東省深圳灣海關近日在旅檢入境渠道查獲一批魚翅，共計231片，重4.8公斤，經鑑定為尖吻鯖鯊魚翅。

海關關員在深圳灣口岸對進境旅客實施監管時，發現一名旅客行李物品機檢圖像異常。經詳細查驗，在其行李箱中發現該批尖吻鯖鯊魚翅。尖吻鯖鯊被列入《瀕危物種國際貿易公約貿易公約》附錄II，根據內地相關法律法規，除合法持有國家瀕危物種進出口管理機構核發的《允許進出口證明書》或物種證明外，任何貿易方式或攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境均屬違法，如情節嚴重構成犯罪將依法追究刑事責任。

此外，深圳灣海關近日在對一名出境旅客進行監管時，發現其行李物品機檢圖像異常。經詳細查驗，在一個堅果食品袋中查獲以錫紙包裹的美元現鈔，共有2萬美元（約15.6萬港元）。根據規定，進出境旅客攜帶外幣15天內首次出境時，限額為等值5,000美元（約3.9萬港元）；15天內第二次及以上、當天內第二次及以上出境旅客分別攜帶等值不超過1,000和500美元（約7,800和3,900港元）外幣現鈔，如超出額度不予放行。