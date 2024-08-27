深圳自動駕駛巴士線首開通　18歲以上免費乘坐

廣東省深圳市首條自動駕駛巴士路線B998，周一（26日）在前海正式開通。有大學生乘坐後表示，智能巴士反應挺快，科技感十足。該巴士專線可透過微信小程序預約，目前為免費乘坐。深圳巴士集團提醒，乘坐該巴士的乘客需年滿18周歲，具備完全民事行為能力且身體健康。

自動駕駛巴士的車頭標示着「前海自動駕駛公交」的字樣，雖是自動駕駛，但司機位上坐着一名安全員，以保障安全行駛以及突發狀態的即時處置。周一自動駕駛巴士首發班次正值早上高峰，車多人多，路況比較複雜。經過路口遇到有其他車輛忽然變線時，該巴士能及時自動閃避，每當有電單車靠近，巴士也很快能做出減速動作。該路線巴士搭載先進的自動駕駛技術，能實現精準識別行車線、紅綠燈信號、變線超車等複雜操作，以及識別避讓佔線車輛及施工區域，禮讓行人，精準進站停靠。

B998首末站均為前海合作區總站，途經多個地鐵站，營運時間為每天上午9時30分至下午5時。專線從周一起可於「深巴出行」微信小程序預約，進入「自動駕駛」界面後，選擇B998線，選擇班次即完成。乘客在路線任何車站候車，上車打開乘車碼便可乘車，所乘班次和預約班次需保持一致。