遭誣衊脅迫保持關係　外甥爆長沙前女局長出軌

湖南省長沙市雨花區商務局已婚前女局長李紹萍早前被爆與一名年輕男子出軌，兩人不雅聊天被截圖在網上瘋傳，引起社會廣泛關注。其後爆料者被揭是與李女出軌的楊姓男子，也是她的外甥。楊男近日對內媒表示，舉報李女的原因是對方現任丈夫得知二人出軌後，對方竟反咬他一口，指他設局脅迫對方保持關係。

內媒周一（26日）報道，楊男稱事件曝光後，生活頗受影響。他承認自己在這段關係中也有過錯，願意接受應有的批評和指摘，但同時也迫切希望澄清圍繞他的一些謠言和誹謗。楊男指李女是他舅父的前妻，李女離婚後通過楊先生保持聯絡，目的是為了讓她能夠了解並接觸兒子。

去年春節期間，楊男和李女的一次通話被她現任丈夫聽到，隨後她便稱是楊男敲詐勒索逼迫她。楊男原本打算息事寧人，但面對持續不斷的謠言和誹謗，他感到非常委屈，最終決定舉報李女。針對楊男的說法，內媒嘗試聯絡李女求證，但其手機未能接通。李女曾擔任雨花區商務局局長，去年4月27日被免去局長職務，其後任雨花區總工會黨組書記、常務副主席。不雅聊天事件傳出後，雨花區今年2月已對她免職，區紀委監委對她立案，案件正進一步審查中。