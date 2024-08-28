塔克拉瑪干沙漠罕見洪水　水浸道路車輛死火

素有「死亡之海」之稱的新疆維吾爾自治區塔克拉瑪干沙漠早前遭洪水侵襲，有網民拍到洪水淹沒至道路，很多車輛因此「死火」，消息登上微博熱搜榜。有網民表示從沒見過沙漠發洪水，又問「這水是怎麼來的」。

新疆氣象局氣象訊息顯示，本月上中旬以來，受持續高溫和局部地區強降雨影響，塔里木河幹流水量持續超警戒。自治區氣象局持續與水利廳、自然資源廳聯合發布山洪災害氣象風險藍色預警、地質災害氣象風險黃色預警，本月5日啟動洪水防禦4級應急響應。據預測，周三至周六（28日至31日）南疆西部等地有局部暴雨，暴雨及強對流天氣對旅遊、交通運輸、水利、農牧業生產等或帶來不利影響。

新疆氣象台首席預報員呂新生分析，上周一（19日）以來，南疆偏西地區和塔克拉瑪干沙漠腹地局部地區出現比較明顯的降雨天氣，前期的融雪型洪水加上暴雨造成塔里木河整個流域的混合型洪水出現，並造成上周二至上周六（20日至24日）多條支流出現超警戒流量，甚至洪水漫出河道湧入沙漠，使部分區域瞬間變成一片汪洋，也就是網傳影片中的洪水現象。