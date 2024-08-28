鄭文燦速籌2800萬新台幣交保　限制住居出境

台灣桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦涉貪遭羈押，桃園地檢署周二（27日）依貪污治罪條例起訴，並求處12年重刑。桃園地方法院周二晚開移審庭審理，周三（28日）凌晨裁定鄭文燦准以2,800萬元新台幣（約684萬港元）交保，並限制住居及出境出海8個月。

鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案，經歷兩度交保，上月11日被裁定收押禁見，至周二共收押47天，桃園地檢署周二偵結並起訴鄭文燦等11人。全案起訴後火速移審桃園地方法院，所有被告中包括鄭文燦在內有5人當時在收押。法院當晚9時半開移審庭審理，指審酌本案偵查完備且已提起公訴，重要證人在偵查中均已具結證述等，經合議庭評議結果裁定鄭文燦交保，同時限制住居及出境出海，禁止他與同案被告、證人等接觸。

至於其他被告，台塑企業總管理處前執行副總經理侯水文、林口工五重劃區建廠管理委員會前主任委員廖俊松、其子廖家興和廖力廷亦獲准交保，均限制住居及出境出海。鄭文燦的家人在一個多小時內湊齊巨額保釋金，律師周三凌晨2時41分左右將現金帶至桃園地方法院，經過許久點鈔，鄭文燦同日凌晨5時許步出法院，面容疲憊不發一語。有網民揶揄「好有錢啊」、「速度超快」，稱貧窮限制自己的想像。