住所失竊　奧運金牌教練爆在職公司物管所為

內地國家級射擊教練虞利華近日遭人非法闖入家中，並搬空物件，遺失包括其父親遺物及執教奧運代表隊多年的資料等。他周一（26日）表示，侵入者為海亮教育科技服務集團物業工作人員，警方已以涉嫌盜竊立案調查。

虞利華是2020年東京奧運會女子10米氣步槍金牌得主、中國代表楊倩的教練，2018年以教練身份加入海亮集團。他周一（26日）表示，本月1日回到浙江省諸暨市的海亮教師公寓，發現單位被非法入侵，家裏物品被掃一空，包括3部手機、大量過往訓練資料、其父親留下的傳家金銀飾品、多張銀行卡等。海亮集團今年5月27日稱他違反了集團與紹興市體育局簽訂的建隊合作協議，導致海亮射擊隊經營困難，要求他前往該集團人事部辦理離職手續。但他強調，未曾完成上述手續，也沒簽署離職協議。

虞利華稱，曾向海亮集團朱姓副總提出查看上述建隊合作協議，對方告知協議規定海亮射擊隊培養的運動員需要進入浙江省隊，不能外流。但虞利華表示學生是自由身，有權選擇。紹興市體育局接線工作人員稱，此事需由專門人員回應，但相關人員正在開會；朱姓副總的電話則無人接聽。海亮集團後勤管理公司總經理張某承認物業人員確實曾清理虞利華的住所，但只是將雪櫃、電飯煲等物品搬走並保管，至於虞利華稱的遺失物品，「清理的時候這些東西不是全部都有」。