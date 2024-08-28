謝鋒稱中美鬥則全球遭殃　華願妥善管控分歧

中國駐美大使謝鋒周二（27日）向福布斯第六屆美中商業論壇發表主題演講，指出中美建交45年來的一條金科玉律，就是合則兩利、人民受益，鬥則俱傷、全球遭殃，合作是唯一正確選擇。中方願依相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方加強對話溝通、妥善管控分歧、拓展互利合作，讓中美關係穩下來、好起來、向前走。

謝鋒表示，面對新情境新挑戰，甩鍋推責解決不了問題，訴諸貿易戰、產業戰、科技戰更不會有贏家，新一輪科技革命和產業變革如同逆水行舟，正視風口變化的現實，既提升自身競爭能力，又發揮同舟共濟的協作精神，才能勇立潮頭、破浪前行。中美應尊重彼此發展的權利，堅持互惠互利的原則，透過對話協商找到解決問題的辦法，做大經貿、農業等傳統合作領域，培育氣候變遷、人工智能等合作成長點，追求中美雙贏和世界共贏。

謝鋒稱，工商界是中美關係的重要參與者與促進者，也是深化互利合作的重要力量、促進人民友善的重要連結，希望中美企業家以務實合作的豐碩成果，為中美關係穩定地增添更多穩定因素。他又以早前落幕的巴黎奧運作比喻，指各國運動員實踐「更快、更高、更強——更團結」的奧林匹克格言，遵守規則、尊重對手、奮力拼搏，譜寫了公平競爭、超越自我的佳話，中美運動員在激烈競爭後熱情握手，向獲得佳績的對手誠摯祝賀的暖心瞬間讓人難忘。他重申，中美關係不應是你輸我贏、你死我活的零和博弈，完全可以在你追我趕中相互成就，在寬廣的地球上各自發展、共同繁榮。