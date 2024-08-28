華黑客被指攻擊美網絡公司　監控政府及軍事人員

美國電信公司流明科技（Lumen Technologies）旗下黑蓮花實驗室（Black Lotus Labs）周二（27日）表示，有中國黑客組織利用軟件漏洞，侵入4間美國公司，包括互聯網服務供應商，另有一間印度公司受害。另有美媒引述消息指，中國政府支持的黑客近月已深入滲透到美國至少兩間擁有數百萬用戶的網絡公司，監控目標包括臥底人員。

該實驗室研究人員指，黑客利用美國公司Versa Networks客戶服務軟體平台Versa Director一個此前未知的漏洞，早在今年6月12日實施網攻，評估由中國政府支持的「伏特颱風」黑客組織發動，藉此監視這些網絡公司的客戶，但未透露具體受害公司名稱。Versa Networks周一（26日）發公告，承認該漏洞已被一批黑客至少在一個已知實例中利用，敦促客戶更新軟件以修復該漏洞。

美媒指，這波黑客攻擊引發關切，因為據信其目標包括臥底的政府及軍事人員，以及一些對中國具戰略意義的團體。中國駐美大使館發言人劉鵬宇否認指控，稱「伏特颱風」是勒索軟件網絡犯罪團夥，不受任何國家或地區支持。他批評西方炒作中國黑客威脅論，又指有迹象表明，美國情報界秘密與網絡安全公司合作，誣告中國支持針對美國的網攻以增加國會預算和政府合約。