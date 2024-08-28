單日雨量可填滿6508個大明湖　強對流天氣釀3死7傷

據山東省氣象台消息，周一至周二（26日至27日）24小時內，全省16市平均降雨量49.8毫米，折合水量約78.1億立方米，按照大明湖120萬立方米的蓄水量計，當地僅一天便下了相當於6,508個大明湖的水量。山東臨沂市蘭山區兩條村莊周一遭遇強對流極端天氣，造成3死7傷。大雨過後，多地氣溫降至20℃。

山東省氣象服務中心周二表示，6月以來全省平均降雨量已達630.8毫米，較常年偏多58%；今年以來平均降雨量728.7毫米，較常年偏多39%。受低渦切變線及氣旋影響，東營市區周一到周二清晨降雨306.1毫米、墾利區283.3毫米、河口區275.9毫米，均打破單日紀錄，其中墾利和河口為有觀測史以來首現特大暴雨。周一上午6時至周二上午6時，全省平均降雨量最高為東營的170.3毫米，濱州也達103.6毫米。觀測站點降雨量前三位分別是東營墾利永安381.4毫米、東營訓保基地338.4毫米和東營辛店324.1毫米。

臨沂市蘭山區義堂鎮三義莊村、涑河南村，周一晚8時許遭遇短時強對流極端天氣。三義莊村村民周二表示，強對流天氣大概持續一小時，村裏多家廠房被吹倒，村民仍在清理。三義莊村一家板材廠廠主稱，當時刮起狂風下起大雨，天色一下子變暗，玻璃窗被吹爛。有村民周二發現，進入三義莊村的道路都被倒下的樹、廣告牌和電線杆擋住，有貨櫃也被吹翻。