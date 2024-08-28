足壇腐敗案密集審理　李鐵案關鍵人物受賄100萬人民幣

始於前年年底的中國足壇反腐風暴，近期集中開庭審理及宣判。內媒周二（27日）報道，中國足協換屆籌備組前副組長、中國足協前秘書長劉奕，以及中國足協裁判管理部前部長譚海的受賄案，當日上午分別於湖北省咸寧市中級人民法院和石首市人民法院一審開庭。據早前報道，劉奕是涉及前國足主帥李鐵案的關鍵人物。

在內地今年1月9日播出的反腐電視專題片中，前足協主席陳戌源和李鐵等人現身懺悔。其中李鐵承認，為謀求國足主帥職位，曾游說卓爾俱樂部拿200萬元（人民幣，下同，約220萬港元）向陳戌源行賄，又向時任足協秘書長劉奕行賄100萬元（約110萬港元）。此後，李鐵與卓爾俱樂部以6,000萬元（約6,600萬港元）簽下所謂合約，實際用來掩蓋權錢交易的本質。至於譚海曾是中超「金哨」，曾於2018年的足協機構改革調整中出任當時新成立的中國足協裁判管理部部長，後擔任中國足協技術部部長。

前年11月李鐵被查開始，包括陳戌源，國家體育總局前副局長、中國足協前黨委書記杜兆才等10多名中高層相繼受查。相關案件部分正由檢察機關審查起訴，或已提起公訴，部分案件正由法院開庭審理，或作出判決。在已宣判的5名前高層中，中國足協前主席李毓毅，武漢市足球運動管理中心前主任、武漢市足球協會前常務副會長、秘書長付翔，以及中國足協職業聯賽理事會執行局前局長、中超聯賽有限公司前董事長馬成全均判囚10年以上。