《黑神話：悟空》部分遊戲商店未上架　台否認政治卡關

大陸大熱電子遊戲《黑神話：悟空》上周二（20日）全球上市，銷量報捷，但遊戲並未在台灣PlayStation Store遊戲機數碼媒體商店上架，外傳是政治因素影響。台媒周三（28日）引述數位發展部數位產業署回應指，此事無關政治，純粹是相關程序沒完成。

由於該遊戲並未推出實體版光碟，台灣Steam遊戲平台買得到，但PS5玩家仍需等待。遊戲社群陸續出現討論聲音，部分玩家猜測台灣相關部會因擔心資訊安全或其他政治因素而沒有審核。有輿論質疑，該遊戲遭到台灣官方的政治介入，採取「技術性卡關」，故意不讓審核過關。

數位產業署副署長林俊秀回應指，目前兩岸遊戲相互沒有開放，所以大陸遊戲要赴台只能透過台灣代理商，而代理商須於上市前繳交代理合約、資安檢測報告等。該遊戲已有台灣代理商泰坦育樂上月31日登錄資訊，但尚未繳交相關資料，他強調只是在審查中，而非沒通過。他又指，過去對其他大陸遊戲的處理方式也一樣，而通過的大陸遊戲至今有242款，所以今次不會是故意卡關。