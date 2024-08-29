台網紅赴新疆宣傳惹議　聯合國批人權政策仍存問題

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）周二（27日）表示，其發布重要報告指出新疆可能存在反人類罪行的兩年後，中國仍然存在有問題的政策。台灣多名網紅近來專程到新疆拍片，宣傳當地旅遊非常安全，並反駁外媒的質疑。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）今年5月26日至6月1日派團隊前往北京，與中國當局舉行會談，特別討論了反恐政策和刑事司法系統。OHCHR要求中國當局全面審查有關國家安全和反恐以及保護少數民族免受歧視的法律要求，並呼籲在保護人權方面取得切實進展。訪華團會見了新疆和香港的代表，但沒前往北京以外的地方，目前正討論進一步的訪問。

今年6月有台網紅聲稱大陸出資邀請另外10名網紅拍片宣傳，引起台政府和輿論關注，沉寂近兩個月後再有網民指，第二波網紅赴陸拍片「好像開始冒出來」，但今次目的地不再是北京、上海或成都，而是新疆。有台專家學者周三（28日）批評，這些網紅去當大陸的「大外宣」，質疑陸方可能給了一些好處，讓網紅願意為其宣傳美化。