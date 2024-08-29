為買球鞋入室搶劫殺人　男子潛逃33年終落網

上海市一名姚姓男子1991年看上一對300元人民幣（約333港元）的球鞋，但遠超其購買力，便模仿電視劇情節，入屋搶劫後留下誤導警方調查的證物，最終導致1人死亡。姚男潛逃外省33年，至近期落網，專案小組將其逮捕後押解回上海，目前姚男已被刑事拘留。

上海市公安局周二（27日）召開記者會，通報案件細節。上海楊浦警方當年接到報案，指有陌生男子持刀入屋搶劫，期間捅傷男主人，其妻子和兒子見狀上前阻止，女主人亦被捅傷，最終因傷勢過重不治身亡。姚男留下一張標有4個三角形記號的上海地圖及一包香煙，之後逃離現場。警方當年曾排查附近有吸食該牌子香煙習慣的男子，但最終一無所獲。

專案小組今年5月進行全面覆查，相關痕迹物證與外省市公安機關錄入的姚男脗合。警方再次調查發現，姚男潛逃後曾在外省市某禽兔場從事電工，但其日常消費與收入狀況嚴重不符，引來其他人注意。另有目擊者表示，案發時自己不到13歲，當日曾聽到死者家中傳來呼救聲，又透過窗戶看到一名男子慌張逃出，但當時年紀較小，一直不敢提及此事。目擊者最終指認出姚男的照片，後者落網後如實交代當年犯行。