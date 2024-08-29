多用戶營運　國航南航接收首架國產C919客機

國產大飛機C919飛機即將開啟多用戶營運新階段。中國國際航空公司和中國南方航空公司周三（28日）在上海的中國商飛總裝製造中心浦東基地，同時接收首架C919飛機。

國航C919首架機為延程型，採用158座兩艙布局，包含8個公務艙座位和150個經濟艙座位。南航C919首架機為標準航程型，採用164座三艙布局，包含8個公務艙座位、18個明珠經濟艙座位和138個經濟艙座位。兩架飛機均裝配定制化的客艙座椅等設施設備，全艙配置個人充電接口。

交付活動現場上，中國商飛向國航、南航頒發飛機銷售證並移交飛機交付紀念鎖匙，中國民航局向國航、南航頒發國籍登記證、單機適航證和無線電台執照。為保障C919順利引進和後續營運暢順，國航、南航與中國商飛將合作推進飛機選型、生產監造、人員培訓、運行準備等工作。至今共有9架C919交付客戶，其中中國東方航空的C919自商業首航以來，已連續平穩運行15個月，執飛5條定期航線，累計執行商業航班逾3,600班次，飛行1萬小時。