日高調批損菲船挑釁行為　華發外交照會抗議

中國與菲律賓船隻近日在南海仙賓礁發生衝撞後，日本駐菲大使迅速高調反應，聲稱嚴重關切對損傷菲方船隻的挑釁行為，不能容忍加劇局勢緊張和破壞航行權利的騷擾舉動，強調要維護基於規則的國際秩序。中國駐菲律賓使館周四（29日）回應指，已就上述不負責任言論向日本駐菲使館發出外交照會，予以抗議和譴責。

中國駐菲使館發言人批評，每當南海有事發生，日本大使總是迅速高調表態，無視事實真相，無端指摘中方，不分是非曲直，本着「政治正確」習慣性拉偏架。發言人要求日本大使解釋，日本憑甚麼依據露出水面面積不足10平方米的衝之鳥礁，就要主張70萬平方公里的管轄海域，為何日本漠視亞洲和全世界人民生命健康，不顧周邊鄰國關切，將太平洋作為排放福島核污水的下水道，形容日方做法是「雙標」政治操弄。

發言人指出，二戰後中國正是從日本侵略者手中收復南沙群島，並成為戰後國際秩序的一部分；又質疑日本大使忘了日本侵略菲律賓、將馬尼拉夷為平地並造成逾10萬人死亡的馬尼拉大慘案等。發言人強調，中方致力通過對話協商妥善處理中菲海上爭端，敦促日本深刻反思歷史，反省自己的言行，多做有利地區和平穩定的事。