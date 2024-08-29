京華城案市議員欲赴港被拘　柯文哲或暫卸民眾黨主席

台灣民眾黨主席柯文哲捲入司法風暴，包括假帳爭議、台北市長任內涉京華城改建案、北投士林科技園區地上權設定案等。台北地檢署偵辦京華城案並查出陳情過程涉賄，周二（27日）拘提台北市議員應曉薇，周四（29日）對應曉薇、威京集團主席沈慶京聲請羈押禁見。有傳柯文哲將請假暫卸黨主席職務，但他未證實消息。

威京集團旗下京華城的容積率於柯文哲任市長時暴增到840%，遭外界質疑護航業者，台北檢方今年5月分案偵辦，已將柯文哲等人列為貪污被告。調查發現，京華城與應曉薇間疑有賄賂情況，另發現她周二晚欲搭飛機前往香港，檢察官緊急指揮廉政署將她拘提到案。廉政署周三（28日）兵分48路搜索威京集團、台北市議會及沈、應等人住所，並約談6名被告及12名證人，京華城董事長陳玉坤、應曉薇辦公室執行長王尊侃及助理陳佳敏獲准交保，助理吳順民遭聲押禁見。

柯文哲周三與前立委蔡壁如、前秘書長謝立功與周台竹等幕僚開會，據稱是討論周四的查帳記者會。但台媒消息指，柯文哲預計在周四記者會上宣布請假暫別黨主席職務，並自請民眾黨中評會調查。但若中評會作出停止柯文哲職務甚至開除黨籍處分，民眾黨將失去唯一領袖，謝立功承認目前沒人能接班。