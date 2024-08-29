廣東人大常委會前副主任　受賄案開審

廣東省人大常委會前黨組成員、副主任陳繼興利用影響力受賄一案，周四（29日）在廣西自治區桂林市中級人民法院一審公開審理。由於被告當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。

廣西自治區桂林市人民檢察院起訴指控，陳繼興2002年至2015年間利用擔任廣東省江門市委書記、省人大常委會副主任等職務便利，為相關單位及個人在房地產項目開發和土地轉讓處置等事項提供幫助，直接或透過他人非法收受財物2.78億元（人民幣，下同，約3.1億港元）。2019年至2022年，他退休後利用曾任職權或地位形成便利條件，為他人在貸款審批及項目推展等事項牟取不正當利益，非法收受超過115萬元（約126萬港元）財物。

另一方面，最高人民檢察院周四公布，中國工商銀行股份有限公司前黨委委員、副行長張紅力涉嫌受賄一案已調查終結，由浙江省杭州市人民檢察院審查起訴，已向杭州市中級人民法院提起公訴。檢察機關起訴指控，張紅力利用上述職務便利，為相關單位及個人牟取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應以受賄罪追究其刑事責任。