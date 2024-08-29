要求讓患者消費7千人民幣　醫院面臨行政處罰

近日有網民爆料稱，江蘇省民營醫療機構昆山虹橋醫院工作人員在醫院群聊中，要求醫生讓患者消費到7,000元（人民幣，下同，約7,700港元），引發關注。昆山市衞生健康委員會周三（28日）發布情況通報，稱將依法對昆山虹橋醫院作出行政處罰決定。

通報指，昆山市衞健委本月8日牽頭成立專項調查組，對昆山虹橋醫院展開調查。調查發現，該醫院存在涉嫌未遵守相關診療規範、未按規定填寫病歷資料、抗菌藥物使用不規範等違法違規行為。市衞健委已於本月12日正式立案，目前已完成調查取證、合議、合法性審查、《行政處罰事先告知書》送達等程序，之後將依據相關法律法規處罰。

昆山虹橋醫院此前曾多次因違法違規問題，被昆山市衞健委行政處罰。該醫院去年8月21日因未按規定填寫病歷資料，被市衞健委警告、罰款1.6萬元（約1.76萬港元）。市衞健委上月再作出行政處罰，分別對該醫院未取得許可擅自從事產前診斷、未按規定填寫病歷資料的行政違法行為警告和罰款，並沒收其未取得許可擅自從事產前診斷的違法收入。