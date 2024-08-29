夏立言訪陸晤宋濤　重申反對台獨促兩岸合作

國民黨副主席夏立言周三（28日）率領代表團前往大陸訪問，當日在江西廬山與國務院台辦主任宋濤會面，重申國民黨願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作，推動兩岸關係正向發展。他周四至周五（29至30日）在當地出席第19屆贛台經貿文化合作交流大會。

宋濤表示，陸方將繼續完善促進兩岸融合發展的制度和政策，為廣大台胞參與強國建設、民族復興偉業開闢更廣空間。他願與國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上加強交流合作，反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，推進祖國統一、民族復興。夏立言表示，兩岸同屬中華民族，做道道地地的台灣人和做堂堂正正的中國人完全可以相容。

夏立言一行人在贛台會後，將參加下月2日至3日於貴州省貴陽市舉辦的第9屆貴州台灣經貿交流合作懇談會。國民黨秘書長黃健庭也將於下月1日至2日，前往山東省濰坊市參加第28屆魯台經貿洽談會，並於結束各自行程後分別返台。

在北京，大陸國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙周四在例行記者會上警告，民進黨只要搞「台獨」，就不會有和平，他們挑釁得愈歡，就滅亡得愈快。他強調在捍衞國家主權和領土完整問題上，任何人都不要幻想解放軍不會出手，一旦出手，必是重錘猛擊，在強大的大陸人民解放軍面前，「台獨」武裝的所謂「能力」不過是蚍蜉蝣、不堪一擊。