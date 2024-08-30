純玩團被揭行程縮水　向遊客兜售藥物

內地記者早前報名參加湖南張家界至湘西5日4夜旅行團，揭參觀時間被減半，遊客被頻繁送到商店，因購物量少被導遊嘲諷，甚至有「神醫」以癌變向遊客兜售高價藥物。張家界市文化旅遊廣電體育局周三（28日）通報，針對報道第一時間組織執法人員核查處置，嚴懲虛假宣傳、強迫購物、誘導消費、商業賄賂等突出問題，堅決維護遊客合法權益。

遊客張先生早前反映在網絡直播間報名前往張家界、湘西旅遊，遭遇行程縮水、頻繁購物、兜售不明藥物等問題。內媒記者本月中旬通過直播間報名相同的純玩團，團費1,350元人民幣（約1,495港元），聲稱無自費行程、無強制購物。惟行程最後一日，記者等團友在古丈縣夯吾苗寨被帶到一處暗房，有「神醫」通過手相、舌苔診斷病情，指男遊客普遍腎虛，女遊客普遍有子宮肌瘤，都有患癌風險，以此兜售數千以至數萬元人民幣的「神藥」保健品。在最後一站珠寶店，老闆命令員工「所有珠寶一律一折送給遊客」，只求遊客在高速路口遇到文旅局抽查時給好評。

旅行團宣傳單稱，行程贈送兩餐特色餐，住宿豪華型酒店。但實際上，除首晚住宿在正常的酒店外，其餘日子遊客均被安排住在民房改造的客棧、民宿，部分更甚為簡陋，房間內只有兩張單人床和一個床頭櫃，牆身只有三面經粉飾；餐食方面也明顯貨不對辦。記者曾進入直播間反映旅行團膳食住宿情況，但隨即被踢出直播間並封鎖帳號。