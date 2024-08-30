華外交部證王毅和沙利文　合共談6輪逾11小時

中國外交部北美大洋洲司司長楊濤周四（29日）晚就美國總統國家安全顧問沙利文訪華向媒體作介紹。他表示，中共中央政治局委員兼外長王毅周二（27日）、周三（28日）兩天同沙利文助理舉行戰略溝通，雙方前後談了6輪，11個多小時，討論了中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題。中央軍委副主席張又俠也會見了沙利文助理。

楊濤指，這是王毅主任同沙利文舉行的第四輪戰略溝通，雙方在維也納、馬耳他、曼谷的前三輪戰略溝通以及在華盛頓的會見都取得了積極成果，此次到北京雁棲湖，離北京愈來愈近，談得也愈來愈深入。雙方都認為，此輪戰略溝通是坦誠、實質性、建設性。

楊濤又回答記者提問，關於經貿科技問題，美方所謂小院高墻已經不斷擴大，沒有了界限；美方應該知道，中國不可能始終處於産業鏈中低端，有能力、有需要也有權利向産業鏈中上游攀升；美方也應該明白，中美經貿關係的本質是互利共贏；打壓中國的經貿科技發展，損人不利己，也不會得逞。

關於南海問題，楊濤指出，中國捍衞自身領土主權和海洋權益的決心堅定不移，致力於維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性；發展盟友夥伴關係是美國自己的事，但不要以此損害中國利益。菲律賓應當言而有信，美國也要做有利於地區和平穩定的事情。