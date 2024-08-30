沙利文稱訪華會面坦誠　指中美元首年底或會面

美國白宮國家安全顧問沙利文周四（29日）晚上在北京召開記者會，總結3日訪華行程，形容與中方官員的會面具建設性、坦誠和實質，雙方相信保持溝通渠道重要，正計劃未來數周進行領導層級的通話，期望能延續討論。

沙利文表示，中美元首今年年底仍然有可能在出席國際會議期間會面，如亞太經合組織及二十國集團會議，但現時沒有兩國元首會晤的公布。沙利文指與中方官員見面時，向中方重申台海和平穩定的重要性，以及華府對印太地區的承諾，亦有談及南海、中東和烏克蘭局勢等一系列議題。

對於今次是中央軍委副主席張又俠首次與美國拜登政府官員會晤，沙利文形容是非常重要，雙方可以就台海及南海等關鍵議題交換意見，釐清意圖及擔憂，有助未來負責任地管理雙方關係。

被問到會上是否有談及美國副總統賀錦麗參選總統，沙利文未有直接回應，只表示每次與中方官員會晤，都會表明不接受任何國家干預美國選舉，今次亦一樣。他又指，賀錦麗是拜登外交政策小組的核心成員，在負責任地管控兩國關係、避免衝突和對抗方面，與拜登的看法一致。沙利文又強調，華府對於一個中國政策以及其他涉及台灣的政策不變，認為過去數十年來有助維持台海和平穩定，會繼續維持。