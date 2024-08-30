女子退婚不還禮金 男方到對方經營店舖拉橫額追款

山東省濟寧市梁山縣一名女子日前在社交平台反映，兒子去年4月與同縣城一名女子訂婚，並支付對方38萬元（人民幣，下同，約42萬港元）禮金，雙方後來因故決定解除婚約，女方卻未即時退還禮金。男方家屬近日製作紙牌，上面寫有「抵制高價彩禮，人人有責」，並多次在女方家屬經營的火鍋店門外要求還錢。

梁山郡人民法院民事調解書顯示，男方和女方透過社交軟件聊天相識，去年4月28日訂婚，男方當時支付對方上述禮金，1萬元（約1.1萬港元）改口費（新人改口叫對方家長為父母後收取的利是），還有金飾和一部iPhone手機。雙方退婚後，女方卻未及時退還聘禮。經法院調解，雙方達成協議，女方須分期償還34萬元（約37萬港元）予男方，若不按時履行協議，男方有權依禮金總額申請強制執行。

有知情人士指，男方家屬日前到女方家屬經營的火鍋店外要求還錢。雙方交涉期間，女方表示已按法院要求，先向男方歸還2萬元（約2.2萬港元），剩餘的將繼續按要求分期歸還，強調款項必須先提交給法院。當地派出所等多部門隨後安排雙方調解，周三（28日）晚調解告一段落。