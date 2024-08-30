柯文哲涉京華城改建弊案　檢廉今晨突擊搜查住所

台灣台北地檢署偵辦台北前市長柯文哲任內涉及的京華城改建容積率弊案，有重大進展。周五（30日）早上，檢廉人員前往柯文哲位於台北市金山南路二段住所搜查，預計結束後將依被告身份傳喚他到案，廉政署之後會把他移送至台北地檢署複訊，北檢不排除對他採取強制處分。

為查明柯文哲在台北市長任內放寬京華城容積率至840%的法律依據，有否違背法令，涉及圖利罪，檢廉本周就召開專案會議，決定搜查約談他。由於涉案的國民黨台北市議員應曉薇周二（27日）突然有意出境，因此提前收網，在周三（28日）兵分48路大搜查。檢廉周四（29日）聲押應曉薇、威京集團主席沈慶京、應曉薇的助理吳順民，周五（30日）凌晨獲北院裁准。周五一早，檢廉即赴柯文哲的住所同步搜查，當場向他交付傳票。台媒目擊，上午7時許有4名戴口罩人士進入柯家，而柯文哲尚未離開住所。

報道指，沈慶京涉花4,500萬元新民幣（約1,100萬港元）行賄應曉薇，透過應曉薇游說及施壓當時的柯文哲市府放寬京華城容積率，檢廉因此聲押沈慶京、應曉薇及經手賄款的吳順民。對被指周二帶台胞證有意在台中清泉崗機場搭機到香港，應曉薇辯稱並非有意躲避，只是要前往香港替97歲的高齡母親買藥。