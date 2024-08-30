內地人均預期壽命78.6歲　歷來最好水平

國家衞健委周四（29日）發表2023年統計公報，顯示內地人均預期壽命達到78.6歲，孕產婦死亡率下降到每10萬人當中有15.1名，嬰兒死亡率下降到4.5%，均為歷史最好水平。公報指，內地衞生資源總量持續穩步增長，醫療服務提供量和效率同步提升。

2023年末，內地醫療衞生機構總數超過107萬個，比2022年增加37,867個。其中醫院38,355個，比前一年增加1,379個。全國床位1,017多萬張，比前一年增加42.4萬張。全國衞生人員總數1,523多萬人，比前一年增加82.7萬人。醫療衞生機構總診療人次則有95.5億，比前一年增加11.3億人次，居民平均到醫療衞生機構就診6.8次。

公報指出，內地次均醫療費用控制略有成效。2023年醫院次均住院費用約1萬元（人民幣，下同，約1.1萬港元），按可比價格下降5.2%；次均門診費用361.6元（約400港元），按可比價格上漲5.3%。2023年內地衞生總費用初步核算約9萬億元（約9.9萬億港元），其中政府衞生支出佔26.7%，社會衞生支出佔46%，個人衞生支出佔27.3%。人均衞生總費用約6,425元（約7,100港元），衞生總費用佔GDP的比例為7.2%。