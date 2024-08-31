礦工優惠惹陰陽價格誤會　麵館停業整頓

內媒周四（29日）報道，有網民近日到山西大同旅遊期間，聲稱光顧一間麵館時，與其他食客點了相同的食物，卻被收取較高價格，該店事後被雲岡區市場監督管理局下令停業整頓。惟有當地居民稱，麵館並非收取「陰陽價格」，而是為礦工提供優惠價。

該名網民指，他與朋友當天共點了3份加雞蛋的細碗刀削麵，每碗11元（人民幣，下同，約12港元），期間卻發現其他顧客點了同樣的餐點，只需支付7元（約8港元）。老闆隨後表示，今次是侍應不慎算錯價錢，並非「陰陽菜單」，澄清一份刀削麵價格普遍為7至8元（約8至9港元），近兩日因雞蛋成本上升，才每碗多收2元（約3港元），額外因算錯而多收的6元（約7港元）已退還給該網民。

大同市雲岡區市場監督管理局隨後通報指，遊客反映削麵館「陰陽價」行為屬實，已勒令停業整頓，並將依據法規立案調查。有當地人隨後為麵館打抱不平稱，麵館平時多做當地街坊和礦工生意，甚少做遊客生意，而店家因體諒礦工工作辛勞，給予他們優惠價。有律師指，儘管不少人會從情感上支持涉事麵館的行為，但麵館確實存在違法行為，故建議店家日後希望繼續經營麵館，應明確標明價格，並註明一線礦工可享受優惠價。