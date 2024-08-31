柯文哲涉貪拒夜間偵訊被捕　檢察官稱有勾串之虞

台北前市長柯文哲任內涉及的京華城改建弊案，周五（30日）被約談後，周六（31日）凌晨移送台北地檢署複訊。惟他拒絕夜間偵訊，檢察官認為有勾結串通之虞，遂決定當庭逮捕，將向法院聲請提審。

台北地檢署周六（31日）凌晨發布聲明，指在檢察官訊問過程中，柯文哲表示不願繼續接受訊問，欲離開偵查庭。檢察官告知他可先行休息後再接受訊問，但仍遭對方拒絕。檢方認為柯文哲涉犯貪污治罪條例的圖利罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，若對方未完成訊問程序任其離去，將使案情晦暗不明的風險驟升，也有妨害偵查目的。

柯文哲代表律師鄭深元周六回應稱，檢方複訊時間很晚，柯文哲無法接受長時間的疲勞訊問，遂拒絕夜間偵訊。鄭深元後續將向台北地方法院聲請提審，由法官確認檢察官當庭逮捕的程序是否合法，目前程序進行中。柯文哲等待法官開庭期間，將暫留北檢拘留室。

民眾黨中央緊急應變小組回應稱，柯文哲自周五清晨7時被檢察官持搜索票入屋搜查，直至周六凌晨2時移交檢方複訊，調查程序已近19小時。緊急應變小組支持他拒絕接受檢方長時間疲勞訊問，呼籲法院提審時審慎檢視前述逮捕程序的合理性。