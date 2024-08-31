大陸施壓太平洋島國論壇　峰會公報刪挺台內容

太平洋島國論壇峰會周五（30日）在湯加首都努庫阿洛法落幕，據報在中國政府太平洋島國事務特使錢波強烈抗議下，論壇撤下一份原本重申台灣參與地位的公報。錢波強調，台灣既不是主權國家，亦非太平洋島國論壇對話夥伴，台當局一直以1992年論壇公報為藉口在太平洋島國論壇領導人會議期間刷存在感，嚴重干擾破壞島國及對話夥伴聚焦島國真正關心的問題。

美媒周六（31日）報道指，此次爭議源於太平洋島國論壇周五發布的峰會公報，當中重申了該組織在1992年有關其與「台灣/中華民國」關係所作出的決定，即繼續承認台灣作為太平洋島國論壇發展夥伴參與論壇的地位。據報錢波在峰會閉幕的新聞發布會後立即「面露怒色」，向論壇秘書長瓦卡表達抗議，稱此表述是令人驚訝的錯誤，強調不可接受，要求更正公報的表述。原先公報疑因此被撤下，相關涉台聲明內容已不復見。

錢波表示，1992年論壇公報涉台內容違反一個中國原則，中方對此持反對意見。他指出，北京已與論壇14個太平洋島國中的11國建立外交關係，這些國家都堅持一中原則，認為台灣是中國的一部分。中方認為論壇應作出相應改變，重新審議1992年公報內容。湯加、庫克群島、所羅門群島已作出一致決定，刪除公報涉台有關表述，中方對此表示讚賞，而論壇秘書處已發布正確版本公報。