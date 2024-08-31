深圳逾6成猴痘患者有生殖器病變　至少2條傳播鏈

去年6月起，廣東深圳開始出現猴痘病毒的持續本土流行。深圳市第三人民醫院研究團隊迅速建立臨床研究隊列，納入92宗個案。流行病學調查顯示，其中95.7%存在男男性行為，患者全身多個部位均有皮膚病變，62.2%的患者有生殖器病變，提示猴痘病毒通過性接觸傳播的風險較高。

內媒周六（31日）報道，本次研究納入的猴痘病例，分別佔廣東省和深圳市同期報告病例數的30%和66%。人口學特徵顯示，所有患者均為男性，中位年齡為30歲，56.5%的患者同時確診了人類免疫力缺乏病毒（HIV）。研究通過全基因組擴增測序獲得92個高質量的MPXV全基因組序列，進一步結合系統進化分析闡明了深圳地區流行的猴痘病毒可能來源，闡明其進化路徑和特徵。

系統發育分析結果顯示，深圳MPXV都位於譜系C.1內，除前年重慶首次報道的毒株外，去年中國測序的其他4株猴痘病毒也屬於C.1譜系。基因組進化關係提示深圳地區的猴痘病毒可能有3個不同來源地，包括南韓、日本和葡萄牙。雖然只有兩對患者報告了流行病學關聯，但分析顯示深圳地區猴痘病毒基因組聚集成簇，提示病毒在深圳地區有同性性行為的男性群體中已建立至少兩條穩定的傳播鏈。