加國華裔童遭綁架案　2女獲准保釋候審

轟動加拿大華人社會的5歲男童被擄案，據稱其中一名65歲涉案者是北京前人大代表、全國人大常委會辦公室機關事務管理局前局長楊瑞雪。有消息指，涉事男童是楊前夫的孩子，包括楊在內的兩名華裔女子想將孩子送出國。兩人周二（27日）被捕後，面臨3項刑事指控，周五（30日）在魁北克省的法庭獲准保釋候審。

據加媒報道，楊瑞雪和王欣（Xin Wang，音譯）於當地時間周五在隆格伊法院保釋聆訊後獲釋，她們出庭時都穿着黑色外套。法庭決定讓兩人在正式審訊前可獲保釋，但她們必須交出護照，由法院保管。法庭文件顯示，王欣是加拿大永久居民，而楊瑞雪在當地沒有已知的地址。檢察官表示，考慮到逃亡風險，兩人必須遵守嚴格的條件。

法院判定，楊瑞雪以4萬元（加拿大元，下同，約23萬港元）自簽擔保，1萬元（約5.8萬港元）人事擔保作保釋金。而王欣則以1萬元自簽擔保，2萬元（約11.6萬港元）人事擔保作保釋金。她們需在保釋期內共同居住在安大略省某寓所內，並每周一向警方報到。她們被禁止前往男童所在的地方，甚至踏足魁北克省，除非是因為要會見律師或出庭。兩人又被禁止與包括男童在內的4人接觸。