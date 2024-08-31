女子自學心理學成「小三勸退師」　逾萬人求助

河南省洛陽市39歲女子王真兮是心理諮詢師，因早年丈夫外遇，開始學習心理學和感情類書籍，最終成功捍衞婚姻。她陸續收到不少朋友的感情問題求助，更在8年前創立工作室，開展第三者剝離業務，每小時收費700元人民幣（約777港元），已有上萬人向她求助。

內媒周五（30日）報道，王真兮遭遇丈夫背叛後，以學習充實自己，最終守護婚姻，更考獲心理諮詢師證書，期間又嘗試寫一些關於感情和婚姻的文章。結果不少有同樣遭遇的人看到後向她求助，漸漸地她總結出一套勸退第三者、保衞婚姻的方法。因她所從事的業務涉及感情修復和解決第三者，也被網民稱為「情感修復師」或「小三勸退師」。

王真兮自2016年正式成立工作室，名氣在業內不斷變大，一年大部分時間需在全國各地奔波，為原配、第三者以及出軌一方溝通。她表示，自己隨身帶4部手機，最多一天能接到50多個電話，曾在一年內勸退800名小三。惟她有3種情況求助案例不會接，包括對方有吸毒、賭博、欠高利貸或感情詐騙等違法犯罪行為；求助者三角關係中有精神疾病；第三者想上位，不會幫助其破壞婚姻。