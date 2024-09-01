柯文哲和彭振聲涉貪遭聲押禁見　法院今開庭決定

台灣台北市京華城擴建弊案持續發酵，前市長柯文哲和前副市長彭振聲涉貪，台北地檢署上周六（8月31日）向法院申請羈押禁見。兩人陸續被送抵法院候審室，法官周日（9月1日）上午先開閱卷庭，最快中午才會開羈押庭，決定是否羈押兩人。

台北地檢署上周六決定聲押禁見柯文哲後，當晚門外有大批支持者聚集，柯文哲妻子陳佩琪亦抵達現場，期間更語帶哽咽表示相信丈夫清白，會奮戰到底。她發聲明指，看到不實的媒體報道丈夫有大量不明財產來源，強調不是事實，已清楚明白向檢察官交代來源。她又指檢方辦案講求偵查不公開，媒體進行未審先判的報道。民眾黨立委黃珊珊和秘書長周榆修等人當晚亦到場，大批支持者不斷高呼「佩琪加油」、「師母加油」。

民眾黨上周六發布聲明，認為檢方空泛指柯文哲收受賄賂，毫無相關依據，呼籲法院依證據秉公審理裁判。聲明指，柯文哲將陳情內容交由相關權責機關及台北市都市計劃委員會，經由全體委員採共識決集體審議，完全依法辦理全程公開，但竟遭台北地檢署認定有違背職務的圖利行為，令人難以理解。而媒體報道指柯文哲有不明資金等，民眾黨認為是惡意帶風向試圖引導輿論、未審先判，讓偵查不公開淪為笑柄，對此強烈譴責。