內地發布國歌官方演奏版本　確保嚴肅性

國新辦周日（1日）在北京舉行新聞發布會，公布《義勇軍進行曲》的標準演奏曲譜和官方錄音版本。會上強調在各級代表大會、憲法宣誓儀式、升旗儀式、各級機關的重大慶典、表彰、紀念儀式、國家公祭儀式、重大外交活動、重大體育賽事等9種場合，需要使用國歌官方版本，以確保其嚴肅性。

全國人大常委會法制工作委員會副主任武增表示，為進一步規範國歌的奏唱、播放和使用，中央宣傳部等多部門推動相關工作，會同中國文學藝術界聯合會、中國音樂家協會組織開展國歌標準演奏曲譜審定和官方錄音版本錄製，最後確定此次發布的標準演奏曲譜，包括管弦樂總譜、管樂總譜、鋼琴伴奏譜。

武增表示，以往常用的國歌錄音版本，在錄製技術、音質音色、音響效果等方面也落後於時代，遂有此次新發布的官方標準。此舉有利增強國歌奏唱、播放和使用的嚴肅性、規範性，維護國家形象和尊嚴，也有利增強民眾的國家觀念和愛國意識。中國文聯副主席、中央音樂學院院長俞峰指出，新版採用國際前沿的三維聲技術錄製，使聲音保真度大幅提升，同時全面提升清晰度、飽滿度、空間感、臨場感等多個角度。