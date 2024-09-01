內地暑運結束　廣東水路出行迎高峰

今年暑期，內地不少市民選擇跨省市出遊。其中廣東省迎來水路出行高峰，全省水路出行旅客達1,186萬人次，珠江夜遊、大橋遊及海島遊更是持續火熱，成為旅客暑期休閒度假熱門打卡線。

許多遊客今年暑期遊玩的必選項目是乘坐夜遊船欣賞夜景，當中廣州珠江夜遊暑期累計開航8,216班次，發送旅客121.1萬人次，年增長25.37%，而上月3日單晚發送旅客便達3.42萬人次，創歷年暑期新高。而「海上看大橋」則是今年暑假珠海水上旅遊新熱點，珠海暑期水上客運航線累計開航9,200班次，發送旅客228萬人次，年增長13.2%。廣東海事部門因應有關情況展開水上安全大巡查，針對旅遊船、高速客船和遊艇等重點船舶作安全檢查。

陸運方面，中國國家鐵路集團有限公司周日（9月1日）指，從7月1日至上周六（8月31日），全國鐵路累計發送旅客8.87億人次，較去年同期增長6.7%，日均發送旅客逾1,431萬人次，創暑運旅客發送量歷史新高，其中上月10日至12日連續3天單日客流超1,00萬人次。全國鐵路日均安排開行旅客列車近1.1萬列，國鐵集團同時加強跨境旅客運輸組織，中老鐵路、廣深港高鐵香港段分別累計發送跨境旅客4.56萬人和518.4萬人，同比分別增長78.1%及10.7%。

另一方面，國產飛機C919自去年5月28日開始投入商業營運，截至周日從四川成都天府飛往上海虹橋的MU9188航班，已累計安全飛行超過1萬小時，執行商業航班逾3,700班、承運旅客突破50萬人次大關。