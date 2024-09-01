韓女在華社交平台求助　籲警惕換臉淫片事件

南韓近來發生多宗利用深度偽造（Deepfake）技術製作並傳播「換臉」淫穢影像案件，被視為採用新犯罪手段的「N號房」性虐影片案件重現。連日來有多名南韓女子在中文社交平台求助，稱在南韓發生「N號房」事件時幾乎沒加害者被捕，也沒披露加害者名單，害怕今次事件也會安靜地過去，故發文希望中國朋友把這件事傳播出去。

來自南韓大田市的20歲女子恩敏（化名）上月26日起，通過社交平台小紅書發出求助貼文，希望相關事件得到網民關注。她其後接受內媒採訪時表示，相關事件發酵以來，自己與其他南韓網民一樣，曾嘗試在包括X在內的社交平台發文求助，但屢被平台警告並刪除。她希望通過英語、日語和中文向南韓之外的其他地區傳播此消息，提到施暴者據傳有22萬人，而南韓有很多來自中國的留學生和遊客，希望他們能更小心。

恩敏強調，之所以選擇在中國社交平台求助，是希望能擴大事件的影響範圍，並提醒在韓中國人注意安全，沒想到今次發聲得到不少中國網民善意回應。她指事件日前上了熱搜，很多網民鼓勵她並提供建議，又希望她保護好自己，不要洩露自己的照片和資料。南韓女權團體和部分流行文化愛好者連日亦在社交平台發聲，希望曝光深偽淫片群組，並呼籲當局立即採取行動。