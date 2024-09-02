男子實名舉報　企業否認向黃河倒垃圾

陝西省渭南韓城市一名男子上周四（8月29日）實名舉報，當地一間資源再生企業違規施工及破壞環境，導致70萬噸垃圾流入黃河，獲該市環保部門充當保護傘。內媒上周六（8月31日）報道，涉事企業反指男子誣告，又當地指環保部門已介入調查。

男子黃某某質疑韓城興禾源再生資源有限公司利用環境治理項目，展開違法違規經營，例如工程項目存在防滲防漏問題，卻簡單鋪設一塊防滲布，在地基未經夯實情況下投入運作，更在在一個月內傾倒共70萬噸以上粉煤灰、生活垃圾、建築垃圾及工業垃圾等，不過沒有經過層層輾壓，導致雨後出現各種塌陷及深坑等。

除了上述問題，黃某某亦投訴壩體設計要求不符，導致每到雨季，已填埋粉煤灰被雨水沖刷，順流而下沖向黃河水域。至於覆土均來自破壞環境生態及林地，而非外購。

針對黃某某實名舉報，韓城興禾源再生資源有限公司相關負責人趙某澄清，工程距離黃河有一段距離，設有攔渣壩，不存在垃圾流入黃河可能性。韓城市生態環境局亦指已前往工程現場調查，結果未定，初步了解工程不存在外漏問題，攔阻壩約19米高，不會外漏內部填充物。