法院無法認定柯文哲罪嫌重大　民眾黨強調捍衞清白

台灣台北地檢署偵辦京華城改建弊案，認定台北前市長柯文哲涉犯違背職務收賄及圖利罪，向法院聲請羈押禁見。台北地方法院認為，檢察官舉證無法認定柯文哲犯罪嫌疑重大，周一（2日）凌晨裁定無保請回，預計北檢同日將提抗告。民眾黨強調絕不會退縮，會為捍衞柯文哲清白奮戰到底。

法院指出，本案爭議在於2021年9月9日台北市政府都市計劃委員會第783次會議決議中，給予京華城外加20%地積獎勵，使總地積比率由560%提高至672%；以及台北市政府同年11月1日公告核定京華城改建計劃，適用容積率增至840%。至於2022年10月18日台北市都市發展局所核發建照，客觀上是否合法，以及柯文哲主觀上是否明知為違法而仍為指示。北院表示，依監察院糾正案文，京華城案外加20%的地積獎勵，客觀上確有違法的情形，以及不符合公益性、對價性。

法院認為，柯文哲並非都委會之與會人員而無從直接知悉開會情形，自身亦無相關專業，則他聲稱信賴形式上具專業性且為多數決的都委會決議，以及具相關專業的台北前副市長彭振聲意見，尚非無據。北院稱，依目前卷證資料及檢察官所提出事證，尚未達「有犯罪之高度可能性」的程度，難以認定柯文哲對彭振聲、台北市議員應曉薇等人主導都委會形成違法決議的行為，已有所知悉或指示，或難認定他主觀上明知20%的地積獎勵屬違法。

民眾黨周一凌晨4時在Facebook發文，感謝台北地院扛住壓力，還一生行事坦蕩、從政清廉自持的柯文哲一個公道。民眾黨表示，儘管部分媒體、網絡側翼，不斷配合當權者打擊異己，無所不用其極的程度，遠遠超過想像和忍耐；儘管數日偵訊，使人民赤裸裸見證司法與媒體暴力，如何處處踐踏原則，擴大台灣社會的鴻溝與裂痕，使偵查不公開淪為笑柄；儘管柯文哲遭上銬、人還未走進法庭，已遭輿論千刀萬剮判處嚴厲極刑，該黨仍陪着柯忍辱負重、一路撐到現在。