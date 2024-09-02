國台辦前副主任談柯文哲案　兩岸關係添變數

台灣民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城改建案受賄，日前遭台北地檢署聲押禁見後，周一（2日）獲無保請回。國台辦前副主任、海協會前副會長王在希周日（1日）稱，柯文哲官司纏身，恐將難以脫身。在此局面下，「台灣就正式進入賴清德時代」，未來兩岸關係發展也將有很大變數。

王在希在微博發表評論影片稱，柯文哲被台北檢方當庭逮捕，創下台灣歷史上三個第一，包括台灣首次主要在野黨黨主席的住所、辦公室及中央黨部都被搜查；第一個主要在野黨主席與其妻子同一天被直接帶走偵訊；第一個台灣重量級的政治人物，「不經過羈押就直接宣布逮捕」。王在希分析，民眾黨是「一人黨」，把柯文哲整垮了等於民眾黨就樹倒猢猻散。眾所周知，柯文哲在今年1月台灣總統選舉中得票26%，主要瓜分了民進黨的年輕選票。假若柯倒了，淺綠選民或將會重回民進黨。在台灣立法院中，民進黨較國民黨只差1席，民眾黨垮了後民進黨只要拿到2席，就能成為立法院第一大黨。

王在希認為，在戰略考慮上，民進黨須先搞垮民眾黨，再收拾國民黨，如此一來賴清德不僅獨攬黨內大權，黨外也是一黨獨大，「台灣就正式進入賴清德時代」。