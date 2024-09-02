駕車逆行辱罵掌摑退伍軍人　野蠻女司機非任公職

山東省青島市嶗山區近日有女子駕車逆行插隊，毆打正常行駛的男司機，致對方口鼻出血，王姓女司機其後被嶗山區警方行拘10日並罰款1,000元人民幣（約1,100港元）。有網民認為判罰太輕，質疑王女背景特殊。嶗山區青山社區一名幹部上周六（8月31日）表示，王女不是公職人員。

連日來，有網民先後指出王女為嶗山區城管局一副主任、青山社區幹部、青山社區某酒店老闆。嶗山區公安機關、嶗山區城管局上周五（8月30日）分別闢謠，青山社區某酒店老闆稱，接到多人來電詢問自己是不是通報中的女司機，「我和女司機王某重名，『躺槍』了，準備報警處理」。嶗山區青山社區一名幹部稱，王女是青山社區村民，多年前嫁到市裏，她曾經營過服裝店。王女其後離婚，經常回來看父母。

據嶗山區警方早前通報，上周三（8月28日）下午1時許，38歲的王女駕車行至嶗山區青山村觀景台附近時逆向行駛，因對向正常行駛的26歲林男未讓行，王女落車對林男辱罵、毆打。公安機關依法對王女行拘並罰款。上周六，嶗山區交警大隊工作人員對記者表示，還會對王女的交通違法行為進行處罰。對警方公布的處罰，林男表示不太滿意，已申請傷情鑑定，又不考慮和解，會申請行政覆議，通過法律維權。林男指自己是一名退伍軍人，在當地經營民宿，事發時車上還有遊客的孩子，所以沒有和王女計較。