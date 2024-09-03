巴士衝撞返校人群11死13傷　肇事司機被控制

山東省泰安市東平縣一所中學門口，周二（3日）上午發生嚴重交通事故。一輛接送學生的訂製巴士衝進路邊正在上學的學生人群中，共造成11人死亡，另有13人受傷。肇事司機已被公安機關控制，事故原因正在調查中。

事發於東平縣佛山中學附近路上，肇事車輛撞向行人，相關部門證實多名學生死傷，當地緊急組織將傷者送醫救治。東平縣佛山中學表示，相關部門正處理此事，校方也在等待事故原因及傷亡人數通報，目前傷者均已送醫；又指涉事車輛是外面公司的車，其餘學生仍在正常進行教學活動和軍訓。

東平縣公安局其後通報，一間巴士公司接送學生的車輛周二上午7時27分駛至東平縣須昌路丁字路口時，失控造成路邊家長和學生24人受傷，東平縣立即開展人員救治和現場處置。其中家長6人、學生5人傷重不治，另有1人危重，12名傷者生命體徵平穩。

泰安市公安局陽東分局東平派出所工作人員則指，現場正積極救治傷者，具體情況要等待警情通報。網上流傳多段影片顯示事發後情況，多名學生渾身鮮血倒地，亦有學生仍被壓在車底。捱撞者包括大人和小孩，有疑似家長抱着孩子坐在地上哭泣。