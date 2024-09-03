電動車電池室內充電爆燃　男生全身9成以上燒傷

湖北武漢城市學院兩名大三男學生暑假期間，在校外合租房屋打工，其中一人早前因將電動車電池拿到房間充電，發生爆燃引起火災，導致另一人全身九成以上燒傷。傷者家屬指，搶救治療費至今已花費超過90萬元（人民幣，下同，約99萬港元），仍在為籌集後續治療費而陷入困境。

21歲小杜與同學小李一起在校外合租打工，事發於7月8日晚，小李拆下電動車電池後拿回房間充電，詎料翌日清晨電池竟發生爆燃起火。事發後，小李連忙跑出房間並拿回兩個滅火器，卻只將滅火器放在房間門口便將門虛掩，煙霧之後籠罩樓道，小杜則約半分鐘後，大叫着衝出房間並倒在地上哀嚎。火災事故認定書指出，起火原因排除外來火源、自燃、遺留火種、電氣線路故障和雷擊等因素，綜合認定為鋰電池充電過程中發生熱失控引燃周邊可燃物。

診斷證明書顯示，小杜全身多處火燄燒傷，血容量不足性休克，呼吸道燒傷。杜父指，兒子除了左腳面及頭頂未被燒傷，其他部位均受傷，至今已分別接受3次大型手術和2次小型手術，但仍未治好。當地派出所已立案調查，由於事故或被認定第三方責任事故，對方無法承受高額醫療費用，健保亦不能報銷，令小杜家屬陷入困境，希望相關部門能協調醫保部門先為小杜治療，確保不因費用問題受影響。