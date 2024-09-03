東方經濟論壇在俄海參崴開幕　普京將晤韓正

2024年東方經濟論壇周二（3日）在俄羅斯海參崴的遠東聯邦大學內開幕，將舉行至周五（6日）。期間俄羅斯總統普京將與馬來西亞總理安華、中國國家副主席韓正和塞爾維亞副總理武林會晤。

東方經濟論壇今年活動的主題是「遠東——2030，共同努力，創造機遇」，已有逾650名俄企負責人和44間外國公司的負責人確認參加，來自中國、馬來西亞、緬甸等地，多個國際組織的領導人也將出席。俄羅斯會展基金會發布消息稱，預計將有來自76個國家和地區的6,000多人參加該論壇活動，期間將簽署重要協議，旨在發展俄羅斯聯邦企業、政府部門和地方的合作，包括與外國合作夥伴的合作。

根據計劃，是次論壇工作計劃框架內舉行近100場活動，包括俄羅斯企業家與中國、印度和東盟國家夥伴的企業對話。論壇全體會議將於當地時間周四（5日）下午3時舉行，普京屆時會發表演講。他在論壇上的工作計劃定於周三（4日）至周四，周三將與安華舉行包括小範圍和擴大範圍在內的全面會談，討論俄馬合作、經濟問題、國際和地區問題等各種問題。