加對華電動車等加徵關稅　中方將發起反歧視調查

加拿大政府日前宣布對自華進口的電動車、鋼鋁產品採取加徵關稅等限制措施。中國商務部新聞發言人周二（3日）回應指，中方將根據對外貿易法相關規定，對加拿大採取的相關限制措施發起「反歧視調查」，後續根據實際情況對加採取相應措施。

中國商務部新聞發言人批評加方不顧多方反對和勸阻，對自華進口產品採取歧視性的單邊限制措施，中方對此強烈不滿、堅決反對，擬將加方有關做法訴諸世界貿易組織爭端解決機制。加拿大政府已宣布下月1日起向中國製造電動車加徵100%關稅，計及原先就有的6.1%，相關稅率高達106.1%。加拿大亦決定向中國鋼鐵和鋁加徵25%關稅，下月15日生效。

此外，據中國國內產業近期反映，加拿大對華出口油菜籽大幅增加並涉嫌傾銷，去年達34.7億美元（約270億港元），數量同比增長170%，價格持續下降。受加方不公平競爭影響，中國國內油菜籽相關產業持續虧損。中方將根據國內相關法律法規，按照世貿規則，對加拿大油菜籽發起反傾銷調查；另將依國內產業申請，對加拿大相關化工產品發起反傾銷調查。發言人強調，中方的態度很明確，將採取一切必要措施捍衞中國企業的正當權益。