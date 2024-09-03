大陸選擇性恢復輸入文旦　台批不利兩岸貿易發展

相隔兩年，大陸海關總署周一（2日）宣布恢復輸入台灣文旦（即碌柚）。與先前重啟釋迦（番鬼荔枝）輸入同一模式，陸方繞過台灣農業部，直接跟縣市談好對象及檢疫規定。台農業部周一呼籲陸方說明檢疫規範。台陸委會則表示，本次大陸單方面宣布顯然不是基於專業技術的考量，而是政治考量，批評這做法破壞以規則為基礎的國際貿易，不利兩岸農漁產品貿易健康發展。

台農業部動植物防疫檢疫署發新聞稿指，大陸海關總署網站已公布19處包裝場及45處供果園核可輸陸清單，均位於花蓮縣。防檢署表示，這個模式跟去年底大陸重啟台灣釋迦輸入，選定台東縣境內的包裝場、供果園，以及雙邊談好檢疫規定一樣，無法預計未來其他農魚產品恢復輸銷會否採取同樣模式。由於大陸尚未透過兩岸平台正式提供輸入相關檢疫規範，防檢署已透過兩岸平台機制洽請陸方提供具體檢疫條件，且不應限定特定地區，呼籲大陸在平台架構下進行技術對話，讓台灣境內各果園、包裝場有規範可循。

陸委會表示，大陸未依兩岸已簽署的海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台，與台方磋商及告知檢疫科學條件等規範，造成台灣業者面臨無一致性檢疫規範可循。陸委會呼籲，陸方不要將經貿措施當作對台農漁統戰或經濟脅迫的工具，不要「先卡住、再施惠」，此種做法無助於兩岸農漁產業長遠發展及兩岸良性互動。