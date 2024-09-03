發文闡述聲押柯文哲依據　民進黨被質疑干預司法

台灣台北前市長、民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城改建案中，收受賄賂允許放寬地積比率，周一（2日）凌晨獲法院裁定無保請回。民進黨當晚在社交網發文，說明京華城案相關爭議，卻被質疑代台北地檢署發言，遭網民及藍白兩陣營狠批，指是執政黨干預司法和綠色恐怖時代來臨。在發文不到3小時，民進黨已刪除有關文章。

民進黨以「民眾黨沒說的真相」為題發文，針對「檢方超越拘票搜索範圍」、「柯文哲遭疲勞夜間偵訊」及「聲押理由無據」3點作出釐清，強調檢調偵辦京華城案實施的偵查及調查等行動，均嚴守正當法律程序，呼籲民眾黨勿胡亂指控甚至干預司法。惟貼文一出，卻惹來網民狂轟，民眾黨也發文嘲「謝謝北檢發言人民主進步黨」。民進黨隨即刪除貼文，並解釋說貼文內容皆取自相關單位官方聲明稿，用意是提供法律常識見解，但經討論後，確有讓人不當聯想的疑慮。

國民黨立委王鴻薇之後發文稱，民進黨身為執政黨，本身就掌握檢調、司法資源，公開指揮辦案以及公然否定法官獨立行使裁定，完全可預見對於之後檢調抗告及後續案件結果，承辦人員都受到極大壓力，這是任何執政黨與政府團隊都知道不能踩的紅線。她指，顯然民進黨根本把司法當成自己羅織罪名與政敵的工具，完全就是宣布綠色恐怖時代來臨。