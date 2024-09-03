中非合作論壇峰會明舉行　華強調援助無政治條件

2024年中非合作論壇峰會將於周三至周五（4至6日）在北京舉行，論壇峰會新聞中心周二（3日）舉行吹風會，強調中國將繼續支持非洲國家走符合自身國情的發展道路，不干涉非洲內政，不把自己的意志強加於人，不在對非援助中附加任何政治條件，不在對非投資融資中謀取政治私利。

中國政府非洲事務特別代表劉豫錫在會上介紹中非合作論壇峰會總體情況，周三將舉行歡迎晚宴，周四（5日）舉行開幕式，周五舉行第八屆中非企業家大會。他表示，中非雙方在政治上高度互信，雙方保持高層互動，雙邊經貿額去年已達到2,820億美元（約2.2萬億港元），中國連續15年成為非洲最大的貿易夥伴，也是非洲最大的出口目的國。他指出，雖然中非合作面臨外部挑戰增多，但中方加強對非洲合作的信心不會動搖，方向不會改變，行動也不會減弱。

南非總統拉馬福薩周一（2日）起訪問中國，雙方發布關於建立新時代全方位戰略合作夥伴關係的聯合聲明，加快構建高水平中南命運共同體，推動共建「一帶一路」合作與南非國家發展規劃深度對接，攜手構建平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，並推動開啟構建高水平中非命運共同體新時代。中國周二分別跟乍得和馬拉維宣布，將雙邊關係提升為戰略夥伴關係。