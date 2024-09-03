少女暑期受訓遭體罰昏迷　入院後家長始知

內地家長王先生近日在網上發文，指其14歲女兒在河南省鄭州市中牟縣的教育機構受訓期間，被老師體罰至神志不清，目前仍昏迷。王先生指控該教育機構曾截下女兒發出的求救信，直至出事後家長才接到通知。中牟縣教育局表示，接到家長舉報後已介入，警方也到過醫院調查。

王先生周一（2日）表示，由於想讓女兒學習國學和接受心理輔導，6月27日將她送到中牟縣狼城崗鎮柯貞素質教育學校。她在學校接受體能訓練時體力不支，卻被教官拖到太陽下暴曬，還把其頭髮綁到柱子上打其頭部。女兒的同學又告知，有女教官甚至逼她脫光衣服在地上爬。王先生稱，受訓期間學校不允許家長和孩子聯絡。妻子曾提出到學校或以視像方式見女兒，均被拒絕。王先生上月27日接到學校通知女兒入院，她已遍體鱗傷。女兒問有沒有收到她寫的3封信，王先生才知被學校截下。對於學校曾找他談經濟賠償，他表示不需要，強調要嚴懲肇事者；又稱除了其女外，還有多名孩子也在該校被打。

涉事的柯貞教育素質拓展基地在網上廣告中稱，專注於體驗式拓展的教育管理，致力開展團隊系列課程、心理健康課程、體驗式拓展、探險式教育等形式的集訓。內媒周一多次致電該公司，均無人接聽或被掛線。中牟縣教育局工作人員稱，教育局、狼城崗鎮政府已介入，政府工作人員周日（1日）曾與家長溝通。