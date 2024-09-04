大學生遭強制簽宿舍冷氣機租賃費　校方派人核實

江蘇鹽城師範學院有學生周一（2日）在網上發文稱，去年入住宿舍時繳交360元（人民幣，下同，約394港元）的冷氣機租賃年費，本學期竟上漲至420元（約460港元），且使用的仍是高能耗老舊冷氣機，外包方更在續約時強制要求學生簽訂合約至畢業，對此深感不滿。

該名大二學生發文指，今年的冷氣機租賃年費比去年上漲了60元（約66港元），電費也需要自負。另有學生稱，宿舍內安裝的冷氣機均為老舊的三級能耗產品，不僅耗電量大，且使用年限至少已有5至6年，維修問題頻發，認為學校在調整空調租賃政策、引進外部公司合作時，未能充分尊重學生知情權和選擇權。

學院招標辦回應指，因8年前的空調租賃合約已到期，最近展開新的招標，價格相較8年前有所提升，不過此次空調重新安裝，能源效率高於舊設備，且有關價格在省級大學中並不算高。而外包商在今年7月重新招標宿舍冷氣機租賃服務後，已按要求更換教師宿舍的冷氣機為二級效能的新冷氣機，並計劃在未來一個學期內，陸續更換學生宿舍的冷氣機。至於有關強制簽訂合約一事，校方目前已派遣老師到現場核實。