女子美容卡充值後商家關門　法院判股東退款

內媒周二（3日）報道，江蘇省南京市鼓樓區法院公布一宗美容公司注銷後預付卡退款糾紛案件，一名女子充值美容公司預付卡後，卻發現涉事公司在未通知她的情況下，突然關門和注銷經營。法院判決股東須負責公司債務，賠償女子損失3萬餘元（人民幣，下同，約3.3萬港元）美容服務費。

女事主小芳自2019年10月起，在涉事公司的美容門市辦理美容卡，前後分別充值4.82萬元（約5.3萬港元）和980元（約1,070港元），此後曾接受臉部和眼部等保養項目，詎料美容院竟在未通知她的情況下，突然關門並轉讓店面。多次聯絡無果之下，她向法院起訴兩名公司股東，要求退還美容卡內餘額，並支付相應利息​​。

涉事兩名股東辯稱，小芳第2次充值雖未使用，但有效期限只有一年且已過期，故無法退款。小芳則指，辦卡時未獲對方告知有效期限，加上她在該店消費近3年，儲值有效期限不可能僅得一年。法院審理認為，小芳與涉事公司的美容服務合約依法成立，公司辦理注銷登記後，民事權利義務能力消滅，無法履行美容服務合約，故依法應退還小芳尚未消費的服務費，遂作出上述裁定。