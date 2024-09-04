網上訂酒店房逾4成不可取消　省消委會監督整改

針對消費者關注網上預訂酒店房不可取消或取消時限過短等問題，廣東省消費者委員會近期開展調查，發現平台上逾四成酒店規定訂房後不可取消。該會已約談涉及的6家平台，並監督指導落實整改。

本次調查主要涉及攜程旅行、美團、同程旅行、去哪兒旅行、途牛旅遊、飛豬旅行平台，隨機抽取平台上160家酒店作為調查對象。調查發現，上述全部酒店預訂均需交納全額房款。而73家酒店全部或部分房型為「不可取消」或「僅15／30分鐘內免費取消」，佔45.6%；其中66家規定「不可取消」，佔41.3%，而推行「不可取消」的酒店主要集中在中高檔酒店。

廣東省消委會認為，不設條件的「不可取消」限制消費者的權利，加重了消費者的責任。無論是否造成經營者損失、損失多少，取消訂單就被扣除全部房款，將退訂潛在風險當成實際損失，全部轉嫁到消費者頭上，明顯有失公平。該會稱，約談後各平台已採取一定措施，包括進一步拓展更多優質可取消的酒店資源；在瀏覽、交易頁面顯著提醒取消政策；對於因特殊原因無法出行的消費者，平台分別承擔相應損失或給予補償，以及推出退訂險、無理由取消險等。